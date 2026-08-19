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Hoteles en venta en Thessaly, Grecia

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6 propiedades total found
Hotel 864 m² en Kala Nera, Grecia
Hotel 864 m²
Kala Nera, Grecia
Área 864 m²
Venta de hotel en el pueblo turístico de la región de Pelion. El hotel de tres plantas tiene…
$1,02M
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Hotel 830 m² en Makrinitsa, Grecia
Hotel 830 m²
Makrinitsa, Grecia
Área 830 m²
En venta un hotel de 4 estrellas en Portaria, Pelion. El hotel está situado en el centro de …
$1,53M
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Hotel 1 960 m² en Agios Dimitrios, Grecia
Hotel 1 960 m²
Agios Dimitrios, Grecia
Área 1 960 m²
Código de propiedad: HPS4926 - Hotel FOR SALE in Afetes Agios Dimitrios for € 1.600.000 . Es…
$1,84M
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Hotel 900 m² en Thessaly, Grecia
Hotel 900 m²
Thessaly, Grecia
Área 900 m²
El complejo hotelero de 3 estrellas está situado en un lugar pintoresco en el este de Pelion…
$4,49M
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Hotel 1 600 m² en Palaiopyrgos, Grecia
Hotel 1 600 m²
Palaiopyrgos, Grecia
Área 1 600 m²
Se vende hotel de 1600 metros cuadrados en el centro de Grecia. El hotel tiene niveles 2. El…
$2,13M
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Hotel 2 000 m² en Zagora, Grecia
Hotel 2 000 m²
Zagora, Grecia
Habitaciones 19
Área 2 000 m²
Número de plantas 3
Estoy emocionado de presentar una de las oportunidades más especiales en nuestro inventario:…
$2,48M
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