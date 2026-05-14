Hoteles en venta en Salónica, Grecia

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Hotel 458 m² en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 458 m²
🏨 Hotel en venta – ¡Primer oportunidades de inversión! 📌 Descripción: Un hotel está disponi…
$2,18M
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