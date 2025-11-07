Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Salónica
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Salónica, Grecia

1 habitación
43
2 habitaciones
54
3 habitaciones
70
4 habitaciones
12
1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Piso 1
Este impresionante apartamento de 117 m² en Kalamaria, Tesalónica, ofrece una combinación pe…
$497,681
