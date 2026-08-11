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Apartamentos en venta en Rethymno Regional Unit, Grecia

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Municipality of Rethymnon
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Rétino
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Municipality of Milopotamos
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13 propiedades total found
Apartamento en Panormos, Grecia
Apartamento
Panormos, Grecia
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en la isla de Creta. El apartamento está situado en…
$183,779
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Apartamento en Panormos, Grecia
Apartamento
Panormos, Grecia
Área 70 m²
Venta dúplex de 70 metros cuadrados en la isla de Creta. El dúplex se encuentra en 2 niveles…
$206,896
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Apartamento en Panormos, Grecia
Apartamento
Panormos, Grecia
Área 35 m²
Apartamento nuevo en la planta baja con jardín y piscina comunitaria - Rumeli, Rethymno, Pre…
$102,870
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Rethymnon, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 3
Área 94 m²
Venta en construcción dúplex de 94 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en el p…
$495,766
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Rethymnon, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 3
Área 81 m²
Venta en construcción dúplex de 81 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en el p…
$427,306
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Rethymnon, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Rethymnon, Grecia
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Área 136 m²
Venta en construcción dúplex de 136 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en el …
$733,205
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Rethymnon, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Rethymnon, Grecia
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Área 126 m²
Venta en construcción dúplex de 126 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en el …
$679,173
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Rethymnon, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 3
Área 85 m²
Venta en construcción dúplex de 85 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en el p…
$447,106
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Apartamento en Panormos, Grecia
Apartamento
Panormos, Grecia
Área 78 m²
Apartamento en venta en la primera planta a 200 metros del mar Apartamento final a extremo e…
$233,083
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Apartamento en Panormos, Grecia
Apartamento
Panormos, Grecia
Área 69 m²
Apartamento en venta en la primera planta con vistas al mar ilimitadas Apartamento de 69 met…
$284,499
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Rethymnon, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Rethymnon, Grecia
Dormitorios 3
Área 93 m²
Venta en construcción dúplex de 93 metros cuadrados en Creta. El dúplex está situado en el p…
$507,341
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Apartamento en Municipality of Rethymnon, Grecia
Apartamento
Municipality of Rethymnon, Grecia
Área 1 732 m²
FOR SALE: Under Construction Apartments in Rethymno City, Crete Este moderno edificio de apa…
Precio en demanda
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Apartamento en Panormos, Grecia
Apartamento
Panormos, Grecia
Área 111 m²
En venta es un apartamento con vistas al mar, junto al mar, en el pueblo de Panormos, Creta.…
$287,409
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Tipos de propiedades en Rethymno Regional Unit

3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Rethymno Regional Unit, Grecia

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