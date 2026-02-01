Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of Magnesia
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Regional Unit of Magnesia, Grecia

South Pilio Municipality
34
Municipla unit of Milies
16
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
57 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Volos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Volos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/1
Venta en construcción Casa de 3 plantas de 150 metros cuadrados en Volos-Pilio. Semi-basemen…
$116,459
Dejar una solicitud
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 3 habitaciones en Milies, Grecia
Casa 3 habitaciones
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Una fantástica oportunidad para adquirir esta fantástica villa unifamiliar situada en las af…
$931,064
Villa en Vizitsa, Grecia
Villa
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Piso 1/1
Dos edificios en construcción en la zona de Pelion están a la venta. Cada edificio consta de…
$375,184
Adosado Adosado 5 habitaciones en Nea Ionia, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Nea Ionia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 289 m²
Número de plantas 3
Casa adosada en venta con una superficie de 289 metros cuadrados en Voloso-Pilio. El adosado…
$372,883
Casa de campo 4 habitaciones en Milies, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Milies, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Volos-Pilio. El semi-sótano consta de un …
$386,245
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Platania, Grecia
Villa 5 habitaciones
Platania, Grecia
Habitaciones 5
Área 440 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos para la venta villa aislada en el sur de Pelion. La villa cuenta con 5 dormitorios…
$3,10M
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en South Pilio Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
South Pilio Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas de 56 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$351,132
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 4 habitaciones en Almyros Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Almyros Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Villa/casa en primera línea de playa en la costa Magnisia con impresionantes vistas al mar E…
$469,066
Adosado Adosado 4 habitaciones en Milina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 200 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene 3 niveles…
$444,767
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Milina, Grecia
Villa
Milina, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 60 metros cuadrados en el centro de Grecia. La…
$140,694
Villa en Argalasti, Grecia
Villa
Argalasti, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La prime…
$322,424
Adosado Adosado 3 habitaciones en Milina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Milina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso -1/3
Casa adosada de 200 metros cuadrados está en venta en el centro de Grecia. El adosado se enc…
$445,531
Villa en South Pilio Municipality, Grecia
Villa
South Pilio Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso -2/2
Venta villa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Voloso-Pilio. El sótano consta de una de…
$468,980
Villa en Portaria, Grecia
Villa
Portaria, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 314 m²
Número de plantas 3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 314 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La prime…
$990,472
Villa 9 habitaciones en Volos, Grecia
Villa 9 habitaciones
Volos, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 1
En venta 4 - villa de 300 metros cuadrados en Volos - Pilio. El sótano semi - consta de dorm…
$912,944
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 3 habitaciones en Vizitsa, Grecia
Casa 3 habitaciones
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
The ”Handmade Villa” in the Traditional Village of Vyzitsa, Pelion. Stone Detached House of …
$723,880
Villa en South Pilio Municipality, Grecia
Villa
South Pilio Municipality, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 320 m²
Número de plantas 3
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volosa-Pilio. La primera planta consta d…
$932,209
Villa en Milies, Grecia
Villa
Milies, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
Piso -1/3
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 175 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La plant…
$386,908
Casa de campo 8 habitaciones en Kalamaki, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalamaki, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 233 m²
Piso 2/1
Venta casa de 2 plantas de 233 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dorm…
$444,767
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 8 habitaciones en Argalasti, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Argalasti, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Volos-Pilio. La planta baja consta de …
$321,871
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 160 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La prime…
$410,357
Casa de campo 3 habitaciones en Vizitsa, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Vizitsa, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 1 plantas de 70 metros cuadrados en Volos-Pilio. La casa consta de 2 dormitori…
$187,271
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Milina, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Milina, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Grecia central. La casa consta de un dormi…
$140,453
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Achillio, Grecia
Villa
Achillio, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 250 m²
Piso 1/2
Venta villa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. Desde las ventanas …
$2,46M
Villa en South Pilio Municipality, Grecia
Villa
South Pilio Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 100 metros cuadrados en Voloso-Pilio. La casa …
$302,968
Adosado Adosado 7 habitaciones en Nea Ionia, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Nea Ionia, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 289 m²
Número de plantas 1
Venta de maisonette de 289 metros cuadrados en Volos-Pilio. La maisonette tiene 3 niveles. P…
$374,541
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 10 habitaciones en Nea Ionia, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Nea Ionia, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 4 plantas de 520 metros cuadrados en Volos-Pilio. Semi-basement consta de 2 do…
$877,831
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 habitación en Makryrrachi, Grecia
Villa 1 habitación
Makryrrachi, Grecia
Habitaciones 1
Área 383 m²
Número de plantas 1
Nos complace ofrecerle una magnífica villa en el pintoresco pueblo en el este de Pelion. Est…
$737,378
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 4 habitaciones en Almyros Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Almyros Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Perfectly located beachfront villa/house in seaside Magnisia with stunning view to the Aegea…
$467,020
Villa en Vizitsa, Grecia
Villa
Vizitsa, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Piso 1/1
Presentamos a su atención una lujosa villa en el pueblo de Pilion del Sur, cerca de la ciuda…
$7,03M
