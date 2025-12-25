Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Rafina Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Piscina

Casas de campo con piscina en venta en Rafina Municipal Unit, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Rafina Pikermi, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Piso 3/1
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un baño, …
$610,534
Parámetros de las propiedades en Rafina Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
