Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Oraiokastro Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Piscina

Casas de campo con piscina en venta en Oraiokastro Municipal Unit, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 5 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Piso -1/2
Venta Casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
$935,524
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Oraiokastro Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir