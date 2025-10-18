Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Nea Moudania
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Jardín

Apartamentos con Jardín en venta en Nea Moudania, Grecia

1 habitación
11
2 habitaciones
6
3 habitaciones
9
4 habitaciones
4
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Στην καρδιά της Χαλκιδικής, στα κοσμοπολίτικα Νέα Μουδανιά, βρίσκεται ένα διαμέρισμα 72 τ.μ.…
$220,719
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Bereal Estate
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Nea Moudania, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir