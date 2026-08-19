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Adosados en Venta en Nea Makri, Grecia

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$708,425
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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