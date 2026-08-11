Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Naxos Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Naxos Regional Unit, Grecia

;
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en South Aegean, Grecia
Villa
South Aegean, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 160 m²
Naxos island Agidia village. For sale on one of the most beautiful islandsof the Cyclades: 2…
$757,487
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Naxos, Grecia
Casa 10 habitaciones
Naxos, Grecia
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Número de plantas 4
Maravillosa casa familiar de 189 metros cuadrados. con 4 niveles en venta en Grecia, Naxos, …
$376,931
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Naxos Regional Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir