Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Western Lesvos
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Municipality of Western Lesvos, Grecia

Hotel Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Hotel 98 000 m² en Mesotopos, Grecia
Hotel 98 000 m²
Mesotopos, Grecia
Habitaciones 1
Área 98 000 m²
Hotel en venta situado en la isla de Lesbos (92 km de la capital, Mytilene). La superficie t…
$2,19M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir