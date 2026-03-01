Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex en venta en Municipality of Thira, Grecia

Dúplex 8 habitaciones en Karterados, Grecia
Dúplex 8 habitaciones
Karterados, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Santorini – Propiedad de doble residencia, patio privado y silla de ruedas accesible – 1/6 P…
$97,910
