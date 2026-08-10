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Apartamentos en venta en Municipality of Salamina, Grecia

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Apartamento 6 habitaciones en Municipality of Salamina, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Municipality of Salamina, Grecia
Dormitorios 6
Área 183 m²
Venta apartamento de 183 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$590,354
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