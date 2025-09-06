Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo del mar en venta en Municipality of North Kynouria, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Kato Doliana, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kato Doliana, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 690 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 4 plantas de 690 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$327,723
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Casa de campo 6 habitaciones en Astros, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Astros, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 1
------ Un Haven de Tranquidad y Lujo en el Corazón del Peloponés Situado en Kamari, Xylokas…
$1,76M
Dejar una solicitud
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Parámetros de las propiedades en Municipality of North Kynouria, Grecia

