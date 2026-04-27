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Casas de campo del mar en venta en Municipality of Megalopoli, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Megalopoli, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Megalopoli, Grecia
Dormitorios 4
Área 205 m²
Venta Casa de 4 plantas de 205 metros cuadrados en Peloponnese. El sótano consiste en un alm…
$1,10M
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Agencia
Grekodom Development
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