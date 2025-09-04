Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en la montaña en venta en Municipality of Chaidari, Grecia

Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 2/1
Venta duplex de 135 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 1a planta y 2a pla…
$362,837
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 1/1
Venta apartamento de 52 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$204,827
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
