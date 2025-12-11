Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Astypalaia
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Municipality of Astypalaia, Grecia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 3 habitaciones en Astypalea, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Astypalea, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/1
Venta casa de 1 plantas de 75 metros cuadrados en el Dodecanese. La casa consta de 2 dormito…
$312,508
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Astypalaia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir