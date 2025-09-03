Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Alimos
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Municipality of Alimos, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Piso 2/3
Venta en maisonette de construcción de 243 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$2,98M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 213 m²
Piso -2/1
Venta en construcción maisonette de 213 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$2,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Alimos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir