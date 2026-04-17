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Villas del mar en venta en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia

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5 propiedades total found
Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un almacén…
$2,48M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 420 m²
Se vende villa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,83M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 7
Área 816 m²
Se vende villa de 5 plantas de 816 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 3 dormito…
$2,36M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 240 m²
Venta villa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$944,567
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 540 m²
Se vende villa de 2 plantas de 540 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 do…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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