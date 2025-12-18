Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Grecia

1 propiedad total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Agioi Anargyroi Kamatero, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/1
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$282,228
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
