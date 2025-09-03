Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas de campo en la montaña en venta en Municipal Unit of Tithorea, Grecia

2 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 1 habitación
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 128 m²
Número de plantas 1
We offer for sale a wonderful chalet of 128 sqm. in Parnassos. This cosy log house is uni…
$643,742
Casa de campo 4 habitaciones en Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Amfikleia Elateia Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 1
For sale 1-storey house of 140 sq.meters in Arachova. The house consists of 3 bedrooms, li…
$292,610
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Tithorea, Grecia

Baratos
De lujo
