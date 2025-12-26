Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Pteleos
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Municipal Unit of Pteleos, Grecia

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 8 habitaciones en Achillio, Grecia
Villa 8 habitaciones
Achillio, Grecia
Habitaciones 8
Área 250 m²
Número de plantas 2
En venta 2-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. Una magnífica vista…
$2,46M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Pteleos, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir