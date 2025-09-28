Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Municipal Unit of Megara, Grecia

Villa 6 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Piso 2/1
Venta villa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$2,57M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,87M
Dejar una solicitud
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Piso -2/1
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de un dormitorio…
$2,52M
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Villa 2 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de un dormitor…
$2,11M
Dejar una solicitud
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Megara, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Megara, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 1
Se vende casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 alma…
$678,856
Dejar una solicitud
