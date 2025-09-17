Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Kranidi
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Municipal Unit of Kranidi, Grecia

Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/1
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. El apartamento…
$276,224
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Kranidi, Grecia

