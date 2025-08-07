Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Apollonioi
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Municipal Unit of Apollonioi, Grecia

1 propiedad total found
Villa 9 habitaciones en Agios Petros, Grecia
Villa 9 habitaciones
Agios Petros, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 119 m²
Número de plantas 2
Casa independiente en venta, planta baja, primera planta (2 niveles), en la zona: Agios Petr…
$582,630
Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Apollonioi, Grecia

Baratos
De lujo
