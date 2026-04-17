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Apartamentos del mar en venta en Makry Gialos Municipal Unit, Grecia

2 habitaciones
4
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2 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 3
Área 154 m²
Venta apartamento de 154 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$295,177
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Grekodom Development
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ierapetra, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ierapetra, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta apartamento de 140 metros cuadrados en Creta. El apartamento está situado en la primer…
$342,406
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