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Casas de campo en venta en Lemnos Municipality, Grecia

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Casa de campo 2 habitaciones en Myrina, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Myrina, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta Casa de 2 plantas de 80 metros cuadrados en Islas. Planta baja consta de 2 dormitorios…
$325,631
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Agencia
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