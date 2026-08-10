Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Larisa Regional Unit
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Larisa Regional Unit, Grecia

;
Casa de campo Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Kileler Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kileler Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$354,213
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Elassona Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Elassona Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$106,264
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 8 habitaciones en Pyrgetos, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Pyrgetos, Grecia
Dormitorios 8
Área 380 m²
Venta casa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en el centro de Grecia. Planta baja consta d…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Casa de campo 2 habitaciones en Pyrgetos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pyrgetos, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta casa de 2 plantas de 105 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement consta…
$135,781
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Larisa Regional Unit, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir