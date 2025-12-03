Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Unidad Municipal de Casandra
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Terraza

Apartamentos con Terraza en venta en Unidad Municipal de Casandra, Grecia

apartamentos de varios niveles
3
estudios
3
1 habitación
70
2 habitaciones
110
Mostrar más
Apartamento Borrar
Eliminar
6 propiedades total found
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Piso 1/2
El Apartamento A46, con una superficie de 93 m² en Kallithea, Halkidiki, representa una opor…
$312,497
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 2
En el corazón de la cosmopolita Kallithea, Halkidiki, a solo unos minutos del mar de aguas c…
$190,971
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1/2
En el corazón de la cosmopolita Kallithea, Halkidiki, a solo unos minutos del mar de aguas c…
$248,841
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
OneOne
Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Piso 1/2
El Apartamento A24, con una superficie total de 88 m², es un excelente ejemplo de arquitectu…
$324,223
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Piso 1/2
En el corazón de la cosmopolita Kallithea, Halkidiki, a solo unos minutos del mar de aguas c…
$243,051
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 3 habitaciones en Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kallithea, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 1/2
El Apartamento A44, con una superficie total de 78 m², es un magnífico ejemplo de arquitectu…
$260,415
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Ellas Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Estate Service 24Estate Service 24

Parámetros de las propiedades en Unidad Municipal de Casandra, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir