  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Igoumenitsa Municipality
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Igoumenitsa Municipality, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 7 habitaciones en Plataria, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Plataria, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 340 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de 2 dormitori…
$760,786
