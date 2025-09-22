Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Gythio
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Gythio, Grecia

1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Gythio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gythio, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Piso 2/3
Venta de maisonette de 112 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$304,315
