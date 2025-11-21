Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Glyka Nera Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Glyka Nera Municipal Unit, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Paiania, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Paiania, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 5/1
Venta en construcción maisonette de 124 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$787,792
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Glyka Nera Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir