Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Epirus
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Epirus, Grecia

Zagori Municipality
13
Ioannina Municipality
9
Igoumenitsa Municipality
7
Ioánina
5
Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 17 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 17 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo 300 metros cuadrados en una colina con vista al mar en Sivota, Thesprotia.Este…
$2,33M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Epirus

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Epirus, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir