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Casas de campo en venta en Epirus, Grecia

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Casa de campo en Elafotopos, Grecia
Casa de campo
Elafotopos, Grecia
Área 280 m²
En venta maravilloso hotel en la encantadora zona de Ano Pedina en el municipio de Zagori. E…
$554,933
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Casa de campo 4 habitaciones en Paramythia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Paramythia, Grecia
Dormitorios 4
Área 80 m²
En venta casa antigua 2-calle de 80 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de un d…
$103,902
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Casa de campo 5 habitaciones en Epirus, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Epirus, Grecia
Dormitorios 5
Área 333 m²
Venta Casa de 3 plantas de 333 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de un dormitor…
$1,04M
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Casa de campo 3 habitaciones en Filiates, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Filiates, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Epirus. Semi-basement consta de un almacé…
$741,524
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Casa de campo 4 habitaciones en Plataria, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Plataria, Grecia
Dormitorios 4
Área 340 m²
Venta Casa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de 2 dormitori…
$767,461
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Casa de campo en Katsikas, Grecia
Casa de campo
Katsikas, Grecia
Área 87 m²
Venta – Casa independiente en Drosochori, Ioannina En venta en la hermosa zona de Drosochori…
$259,756
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Parámetros de las propiedades en Epirus, Grecia

con Vista a la montaña
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