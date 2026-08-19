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Apartamentos en venta en Epirus, Grecia

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2 habitaciones
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3 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Konitsa, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Konitsa, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Piso 1/2
A renovated 1st-floor apartment in the center of Konitsa, with 94 sq.m of interior space and…
$133,682
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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Anatoli, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Anatoli, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/2
Apartment for sale in Center, Anatoli of Ioannina Prefecture for 275.000€ (Listing No W4235)…
$298,913
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Apartamento 2 habitaciones en Elliniko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Elliniko, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 111 m²
Hermoso apartamento en los suburbios del sur, ubicado en Elliniko Área total 111 m2. m., qu…
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Parámetros de las propiedades en Epirus, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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