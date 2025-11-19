Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Chania
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Campo de golf

Apartamentos cerca del club de golf en venta en Municipality of Chania, Grecia

La Canea
28
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Chania, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Chania, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Piso 4/4
AS IN THE CENTER, BUT IN SILENCE The residential building is located in a clean, quiet ar…
$451,892
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Municipality of Chania

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipality of Chania, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir