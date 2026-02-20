Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Agios Vasileios
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Municipality of Agios Vasileios, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa en Spili, Grecia
Villa
Spili, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 1
$430,384
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Spili, Grecia
Villa 6 habitaciones
Spili, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Número de plantas 1
SINGLE PROPERTY with 2 Independent Apartments, Pool & Jacuzzi – Spili, Rethymno Venta es una…
$431,555
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Agios Vasileios, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir