Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Prossotsani Municipality
  4. Residencial
  5. Casa de campo

Casas de campo en venta en Prossotsani Municipality, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 8 habitaciones en Grammeni, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Grammeni, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Piso -2/2
For sale 3-storey house of 200 sq.meters in North Greece. Basement consists of one storeroom…
$128,884
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Prossotsani Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir