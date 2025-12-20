Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Paggaio Municipality
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Piscina

Adosados con piscina en Venta en Paggaio Municipality, Grecia

Nea Peramos
40
Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Irakleitsa, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Irakleitsa, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso -1/2
For sale under construction maisonette of 86 sq.meters in Kavala suburbs. The maisonette has…
$381,303
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Paggaio Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir