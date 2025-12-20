Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Paggaio Municipality
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Paggaio Municipality, Grecia

bienes raíces comerciales
5
Hotel Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Hotel 452 m² en Nea Irakleitsa, Grecia
Hotel 452 m²
Nea Irakleitsa, Grecia
Habitaciones 30
Dormitorios 18
Nº de cuartos de baño 6
Área 452 m²
Piso 3/1
For sale hotel of 452 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. Semi-basement con…
$1,62M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 450 m² en Nea Peramos, Grecia
Hotel 450 m²
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 12
Área 450 m²
Número de plantas 3
For sale hotel of 450 sq.meters in Kavala suburbs. The hotel has 3 levels. There are: air …
$3,00M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Hotel 484 m² en Nea Peramos, Grecia
Hotel 484 m²
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 18
Área 484 m²
Piso 4
Eleftheres, Nea Peramos: EDIFICIO para hotel en venta con vista al mar 484 metros cuadrados …
$785,888
Dejar una solicitud
Hotel 650 m² en Nea Irakleitsa, Grecia
Hotel 650 m²
Nea Irakleitsa, Grecia
Habitaciones 15
Área 650 m²
En venta en Nea Iraklitsa, Kavala, un hotel boutique frente al mar totalmente funcional de 1…
$2,62M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir