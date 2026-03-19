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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Nestos Municipality, Grecia

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Propiedad comercial 500 m² en Nestos Municipality, Grecia
Propiedad comercial 500 m²
Nestos Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 500 m²
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