Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Nestos Municipality, Grecia

2 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Paradisos, Grecia
Apartamento 1 habitación
Paradisos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 1
Rider, Chrysoupoli, Cielo: Apartamento 75 metros cuadrados se alquila en el primer piso. Con…
$295
por mes
Apartamento 1 habitación en Paradisos, Grecia
Apartamento 1 habitación
Paradisos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Rider, Chrysoupoli, Cielo: Se alquila a través del apartamento 75 metros cuadrados en una pl…
$354
por mes
