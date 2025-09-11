Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas del mar en venta en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia

Villa 9 habitaciones en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Villa 9 habitaciones
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 600 m²
Número de plantas 2
Venta villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en la isla de Euboea. Semi-basement consta …
$2,52M
Villa 5 habitaciones en Ellinika, Grecia
Villa 5 habitaciones
Ellinika, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en la isla Euboea. Semi-basement consta de …
$994,875
