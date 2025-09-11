Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Istiaia-Aidipsos Municipality
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vistas al mar

Apartamentos del mar en venta en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 2/1
Venta en construcción apartamento de 80 metros cuadrados en la isla de Euboea. El apartament…
$234,088
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
