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Casas en Venta en Quíos, Grecia

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Casa de campo 6 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 6
Área 377 m²
Venta 5 plantas de 377 metros cuadrados en Islas. Semi-basement consta de salón con cocina, …
$796,978
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Casa 3 habitaciones en Quíos, Grecia
Casa 3 habitaciones
Quíos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
La venta es una casa unifamiliar única junto al mar en Nago, Chios, a solo 5 metros del mar,…
Precio en demanda
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Casa en Quíos, Grecia
Casa
Quíos, Grecia
Área 88 m²
En uno de los asentamientos más bellos de Chios. En un ambiente verde y tranquilo. Para algu…
$52,338
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
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