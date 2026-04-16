Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Chersonisos Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Chersonisos Municipal Unit, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
No se encontraron objetos en esta región. Sea el primero en añadir su objeto a nuestra plataforma
Añadir propiedad inmobiliaria
Deje una solicitud gratuita para una búsqueda
Al hacer click aquí "Отправить запрос", usted accepta que Realting y sus especialistas en bienes raíces puedan contactar con usted por cualquiera de los canales indicados. No está obligado a acceder a la compra de ninguna propiedad, producto o servicio. Para más información, lea Condiciones de uso. Condiciones de uso.

Propiedades similares áreas circundantes

Puede ver las propiedades en venta en otras secciones de nuestro portal
Apartamento en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 100 m²
$295,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Área 117 m²
Venta apartamento de 117 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en el sem…
$88,553
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Área 38 m²
Venta apartamento de 38 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la prim…
$167,661
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Alanya HomeAlanya Home
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Neapoli Sykies, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Neapoli Sykies, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 2/2
Venta apartamento de 125 metros cuadrados en Salónica. El apartamento está situado en la ter…
$512,917
Dejar una solicitud
Villa en Bali, Grecia
Villa
Bali, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Piso -2
Villa de lujo con vistas al mar en venta en Bali, Rethymno (Crete) Descubre un alto nivel de…
$1,05M
Dejar una solicitud
Villa en Skala Sotiros, Grecia
Villa
Skala Sotiros, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 1/2
Venta villa de 2 plantas de 90 metros cuadrados en la isla de Thasos en construcción. La vil…
$291,430
Dejar una solicitud
Melrose VillasMelrose Villas
Apartamento 4 habitaciones en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
For sale an exceptional 131 sq.m. Apartment in a three-family residence in Loutraki, located…
$459,967
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Apartamento 2 habitaciones en Olympiaki Akti Beach, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Olympiaki Akti Beach, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 54 m²
Piso 2/2
Apartamento en venta de 54 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. El apartamento está situ…
$198,173
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 8/8
Apartamento en venta con una superficie de 59 metros cuadrados en Thessaloniki en construcci…
$264,619
Dejar una solicitud
Apartamento en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento
Municipality of Athens, Grecia
Área 80 m²
$147,589
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Chaniotis, Grecia
Villa
Chaniotis, Grecia
Dormitorios 4
Área 215 m²
Venta villa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Semi-basement con…
$732,039
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Adosado Adosado 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/2
Venta zona adosada de 42 metros cuadrados en Atenas. El adosado se encuentra en 2 niveles. L…
$297,259
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Chersonisos Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir