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Áticos en Venta Atenas, Grecia

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2 propiedades total found
Ático Ático 5 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
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Ático Ático 5 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 3/3
Precio del pedido: 400.000 €Excepcional Apartamento Top-Floor con Acropolis & Lycabettus Vis…
$470,940
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Vendedor particular
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Ático Ático 4 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Ático Ático 4 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 116 m²
Número de plantas 7
Complejo residencial – Atenas, Ática, Grecia
$470,819
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Parámetros de las propiedades en Atenas, Grecia

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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