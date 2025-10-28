Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Atenas
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vistas al mar

Casas de campo del mar en venta en Atenas, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 340 m²
Número de plantas 1
For sale 1-storey house of 340 sq.meters in the suburbs of Thessaloniki. The house consist…
$247,171
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Atenas, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir