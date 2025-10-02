Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Archanes Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Villa
  6. Piscina

Villas con piscina en venta en Archanes Municipal Unit, Grecia

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa 4 habitaciones en Municipality of Archane Asterousia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Archane Asterousia, Grecia
Habitaciones 4
Área 194 m²
Número de plantas 1
Ofrece una encantadora villa con piscina privada en Heraklion, Creta. Presentando una encant…
$596,925
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Archanes Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir