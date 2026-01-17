Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Analipsi Municipal Unit
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Vistas al mar

Adosados del mar en Venta en Analipsi Municipal Unit, Grecia

Adosado Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso -1/1
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$191,438
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso -1/1
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$185,636
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso -1/1
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$182,024
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
AtlantaAtlanta
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso -1/1
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$199,639
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Sitia, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Sitia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso -1/1
Venta de maisonette de 75 metros cuadrados en Creta. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-bas…
$182,024
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Analipsi Municipal Unit, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir